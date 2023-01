Top-Quality-Growth Global

Im Portfolio wird global in Top-Quality-Growth Aktien investestiert. Es gibt dabei keine Länder- oder Sektor-Restriktionen. Ausgewählte Unternehmen werden gleichgewichtet und in regelmäßigen Abständen (alle 1-2 Jahre) überprüft. Die Aktien weisen ein überdurchschnittliches Wachstum, geringe Verschuldung, deutlich überdurchschnittliche ROICs (Return on invested Capital) aus. Zudem wird auf eine möglichst hohe Stabilität bei verschiedenen Finanzkennzahlen geachtet. Entscheidend ist die Qualität der Unternehmen für eine Aufnahme ins Portfolio. Die Bewertung spielt darüber hinaus keine Rolle! Die Strategie wird als reine Aktienstrategie (voll investiert) verwaltet, es wird kein Cash-Management betrieben.