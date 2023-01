Nachhaltigkeit und Wachstum

Die Eckpfeiler meiner Handelsidee ist das Investment in günstig bewertete Aktien die ich möglichst langfristig halten möchte. Dafür sollte der aktuelle Zeitpunkt sehr günstig sein. Ich möchte in diverse Aktien investieren. Vor allem in Wachstumsaktien, aber auch vereinzelt in Dividendenaktien. Bezüglich der Branchen will ich mich nicht festlegen, sondern den Markt beobachten und auch in mögliche Zukunftswerte investieren. Ich werde die Aktien solange halten, wie ich von den Unternehmen langfristig überzeugt bin. Dabei lege ich zum einen eine fundamental Analyse zu Grunde, aber auch die Geschäftsidee, die Vision und Zukunftsprognosen zu Grunde. Es muss immer das Chance-Risiko Profil stimmen. Für meine Informationsgrundlage dienen zum einen die Quartals- und Geschäftsberichte der Unternehmen und zum anderen die täglichen Berichte von Reuters.