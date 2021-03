runder Tisch - Healthcare

Handelsidee

In diesem ersten "runder Tisch" Wikifolio verfolge ich die Idee, dass sowohl Healthcare als auch auch der Bereich AI und Big Data, in Zukunft noch sehr große Rollen spielen werden. Des weiteren vermute ich, dass AI und Big Data den Bereich Healthcare weiter unterstützen, da immer mehr Informationen bereitstehen und bessere Analysen möglich werden. Diese Koexistenz soll durch die nutzung von ETFs abgebildet werden.

Um dies zu erreichen, werden in diesem Wikifolio 4 Bereiche unterschieden.

Bereich eins ist Healthcare, als Hauptthema, mit etwa 35% des Budgets.

Als zweiter Bereich sollen ETFs genutzt werden, die Auswirkungen auf den Healthcare Bereich haben können. Diese „Unterstützer“ sollen ca. 25% ausmachen.

Der 3 Bereich wird den "Sponsoren" gewidmet und soll ca. 25% ausmachen. ETFs in diesem Bereich müssen Thematisch nichts mit Healthcare zu tun haben.

Bereich 4 bildet mit 15% den sogenannten "freien Bereich", hier wird versucht, durch einzelinvests oder durch ETFs Werte Steigerungen zu generieren. Dieses Budget kann auch zum Nachkauf einzelner werte genutzt werden.



Anlagenhorizonte der Bereiche

1 – langfristig

2 - langfristig

3 - mittelfristig

4 - kurzfristig



Das Ziel ist es, die ersten zwei Bereiche möglichst auf den angegebenen Anteilen zu halten, sowie in Bereich ein möglichst nur Physisch replizierte ETFs zu nutzen, damit das Investierte Geld auch entsprechend an die Unternehmen weitergegeben wird.

Die Bereiche 3 und 4 können komplett verkauft werden, falls es die Marktsituation erfordert, hier werden regelmäßige technische Analysen durchgeführt und entsprechende Stop-Loss werte eingerichtet. Die Unterstützenden ETFs dürfen max. zu 50% reduziert werden, wobei versucht wird zu günstigeren Konditionen nachzukaufen.

Ein Rebalancing erfolgt einmal im Monat, wobei das Hauptaugenmerk hier auf den ersten Beiden Bereichen Liegt. Zweimal im Jahr sollen dann alle Positionen einem review unterzogen werden, um ggf. auf andere ETFs umzusteigen oder neue hinzuzufügen. mehr anzeigen