COOL FROG TOP 12

Handelsidee

Investition in die 12 von mir als aussichtsreichste Performer in den nächsten Monaten angesehenen Aktien sowie Derivate derselben. Die 12 Titel werden zum Kaufzeitpunkt annähernd gleich gewichtet, wobei im jeweiligen Titel zunächst rund 10% als Aktien und 90% in Derivaten gehalten werden, sofern passende Derivate gehandelt werden (ansonsten 100% Aktie). Bei Depotstart somit rund € 1000,- in eine Aktie und rund 7000,- in deren Derivate oder 8000,- in die Aktie.

Verkaufserlöse aus Derivaten werden zu rund 30% in die jeweilige Aktie investiert, der Rest geht in andere Derivate (ev. mit höherem Risiko/Hebel) oder wird bar gehalten.

Bei Ausscheiden einer Aktie aus meinem Favoritenkreis der Top 12 werden sowohl die Aktie als auch deren Derivate komplett verkauft und durch einen neuen Titel wiederum im Verhältnis 1:9 (Aktie:Derivat) ersetzt. mehr anzeigen