Vision: Das “Chinesischer KI-Kaiser” Portfolio konzentriert sich auf führende chinesische KI-Unternehmen, die den technologischen Fortschritt in Asien dominieren und weltweit innovativ sind. Strategie: • Auswahl der Elite: Investition in Top-Unternehmen, die bereits in der KI-Branche etabliert sind und solide finanzielle Ergebnisse vorweisen können. • Zukunftspotential: Fokus auf Unternehmen, die in Bereichen wie maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und Robotik tätig sind und innovative Lösungen für den globalen Markt bieten. • Diversifizierung: Das Portfolio wird sich nicht nur auf reine KI-Unternehmen konzentrieren, sondern auch auf Unternehmen, die KI in ihre bestehenden Geschäftsmodelle integrieren, um deren Effizienz und Marktpräsenz zu steigern. Ziel: Das Hauptziel des “Chinesischer KI-Kaiser” Portfolios ist es, von der rapiden Expansion und den Fortschritten in der chinesischen KI-Industrie zu profitieren und gleichzeitig ein diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio für Investoren zu bieten.