Trendaktien diversifiziert

Handelsidee

- Wir investieren in Trendstarke Aktien, die eine lange und kontinuierlich positive Performance aufweisen.

- Wir prüfen regelmäßig die Performance einzelner Werte und tauschen diese ggf. aus oder wählen zusätzliche Werte zur Ergänzung.

- In die Bewertung fließen die Performance in der Vergangenheit sowie die erwartete Performance in der Zukunft ein. Wir investieren in Trendbranchen und suchen dort die erfolgreichsten Unternehmen aus.

- Diversifiziert wird mit ca. 20 - 30 Aktientiteln über verschiedene Branchen und Regionen.

- Dies ist eine langfristige, aktiv betreute Anlagestrategie, die einen Anlagehorizont ab einem Jahr zugrunde liegt. mehr anzeigen