Large Caps nach Levermann

In diesem Depot fokussiere ich mich auf die Blue Chips von DACH (DAX, SMI, ATX) und der USA (NASDAQ-100 und Dow Jones). Hierbei handle ich nach der Levermann-Strategie. Die Levermann-Strategie ist eine quantitative Analyse-Strategie, die von der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann entwickelt wurde. Bei dieser Strategie wird jede Aktie anhand von 13 Kriterien bewertet: 1. Eigenkapitalrendite 2. EBIT-Marge 3. Eigenkapitalquote 4. KGV 5 Jahre 5. KGV forward 6. Analystenmeinung 7. Reaktion auf Quartalszahlen 8. Gewinnrevision 9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 10. Kurs heute gg. Kurs vor einem Jahr 11. Kursmomentum steigend 12. Dreimonatsreveal 13. Gewinnwachstum Für jedes Kriterium bekommt die Aktie entweder ein Pluspunkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Die Gesamtpunktzahl ergibt den Levermann-Score, anhand dessen eine Aktie mit „Verkaufen“, „Halten“ oder „Kaufen“ eingestuft wird. Bei Large Caps (mit denen in diesem Depot gehandelt wird) besteht ab einem Score von 4 eine Kaufempfehlung. Fällt der Score nun beispielsweise auf 2 ab besteht eine Verkaufsempfehlung. Die gesamte Strategie wird in dem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann genauestens beschrieben und erklärt. In diesem Depot befinden sich nun 10-15 qualitative Aktien die 2 mal im Monat kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ziel ist eine überdurchschnittliche Performance bei relativ geringem Risiko durch die beschriebene, seit vielen Jahren sich bewährte Strategie.