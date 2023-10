TRADING Aktiv handeln: Die zentrale Idee ist, durch einen charttechnischen Ansatz von kurzfristigen Kursschwankungen in Indizes, Futures oder von Einzelaktien zu profitieren. Entscheidungsgrundlage für Trades soll eine enge Auswahl an technischen Chartformationen darstellen. Im Fokus stehen hier Daily/Weekly Supply & Demand Zonen, Schulter-Kopf-Schulter Formationen und Ausbrüche aus Kanalformationen. Das Chancen Risiko wird vor jedem Trade bestimmt und soll zum Zeitpunkt des Einstieges größer als 3:1 sein. Wird ein Trade eingegangen, sollen die Bereiche für Take Profit 1 & 2 sowie das Stopplevel gesetzt sein. Die Setups werden in der Regel im Voraus geplant und nach striktem Muster abgehandelt. Abgeschlossene Trades werden in Journalform protokolliert und analysiert, um zukünftige Entscheidungen positiv zu beeinflussen. News oder Fundamentale Entwicklungen, sollen nur eine untergeordnete Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. Generell sollen alle Märkte und Aktien gehandelt werden dürfen. Fokussiert werden soll sich auf deutsche Aktien, die großen Indizes und wichtigsten Rohstoff- Futures wie Öl, Silber oder Gold. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, Positionen sollen überwiegend wenige Tagen bis wenige Wochen gehalten werden. Gehandelt werden soll hauptsächlich über Anlagezertifikate wie gehebelte Faktorzertifikate. Aktien oder ETFs sollen jedoch auch erlaubt sein.