Handelsidee

TOP ROOF ist ein global diversifiziertes Dachwikifolio, welches ein verringertes Risiko aufweisen soll.

Bei der Auswahl der einzelnen wikifolio-Zertifikate wird in der Regel neben der bisher erreichten Performance, auch auf die Abschwungphasen und Bärenmärkte der Börsen geschaut. Für die Gesamtperformance ist wichtig, wie sich die einzelnen wikifolio-Zertifikate in dieser Zeit, im Verhältnis zum Gesamtmarkt, entwickelt haben. Es soll sowohl geografisch als auch thematisch über alle Anlageklassen diversifiziert werden können, um möglichst in jeder Marktphase zu profitieren.

Der Anlagehorizont soll eher mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, aber wenn nötig auch der aktuellen Marktsituation angepasst werden.

Da ich das Anlageuniversum nicht einschränken möchte, können auch wikifolio-Zertifikate mit aufgenommen werden, deren Referenzportfolios Hebelprodukte enthalten.

Mit dem möglichen Einsatz von Short ETFs in einigen Einzel-wikifolios, sowie Cash-Positionen, soll insbesondere in schlechten Börsenphasen ein Werkzeug gegeben sein, um sich vor Wertverlusten schützen zu können. Des Weiteren soll zur Verlustminimierung in schwierigen Marktphasen ein aktives, zeitnahes Risikomanagement umgesetzt werden. Die Auswahl der wikifolio-Zertifikate wird ständig überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Ziel soll es sein, eine möglichst hohe Performance bei einem, aus meiner Sicht, möglichst geringem Risiko zu erreichen. mehr anzeigen