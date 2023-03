Die Anlagen sollen in der Regel in ausgewählte ETFs erfolgen, hinzu kommen ggf. Fonds und Einzelwerte, aber auch Devisen, die meines Erachtens eine interessante technische Formation gebildet haben und die eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt zeigen. Bei der Chartanalyse sollen vorwiegend der MACD, die gleitenden Durchschnitte und der RSI betrachtet werden. Darüber hinaus können in Ausnahmefällen auch meiner Meinung nach interessante Formationen in Bezug auf Bollinger Band und doppelte Böden genutzt werden. Es sollen vorwiegend Investments erfolgen, wenn es meiner Meinung nach ein gutes Chance-Risiko Verhältnis gibt. Im Fall eines negativen Kursverlaufes sollte der entsprechende Wert auch schnell wieder veräußert werden. Dadurch sollte ein hohes Maß an Flexibilität im wikifolio erhalten bleiben. Die Haltedauer soll vorwiegend kurz- bis mittelfristig sein, in Ausnahmefällen können einzelne Werte aber auch länger gehalten werden.