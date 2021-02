Chancen und Megatrends

Handelsidee

Die Absicht dieses Portfolios ist es, ein kontinuierliches Wachstum auf Basis einer rationalen Analyse von individuellen Unternehmenszahlen einerseits sowie der makroökonomischen Betrachtung von gesamten Industriesegmenten andererseits zu erreichen. Hierzu steht grundsätzlich die Gesamtheit international gehandelter Wertpapiere ohne regionale Beschränkungen zur Verfügung, wobei gegebenenfalls Einschränkungen aufgrund der politischen Situation in einzelnen Volkswirtschaften gesetzt werden können.



Im Detail bezogen auf Megatrends bedeutet dies, dass auf Basis regelmäßiger Analyse makroökonomischer Faktoren (Demographie, Rohstoffpreise sowie technische Innovationen) jene Industriesegmente identifiziert werden, welche überdurchschnittliches wirtschaftliches Potential (entweder zu erwartendes Umsatzwachstum oder eine positive Veränderung der unternehmensinternen Kostenstruktur) aufweisen. Ziel ist es, möglichst frühzeitig an Aufwärtstrends zu partizipieren.



Ergänzend hierzu ist geplant, neben Wachstumschancen in innovationsgetriebenen Sektoren auch in bereits etablierte Unternehmen zu investieren, sofern diese günstige Einstiegschancen bitten. Die Kaufentscheidung erfolg hier auf einer Liste betriebswirtschaftlicher (Finanz-)Kennzahlen (KGV, stabile Eigenkapitalquote, EBIT) wie auch operativer Bewertungskennzahlen (Investition in Betriebsmittel, F&E Ausgaben). Durch rationale Betrachtung sollen dadurch Einstiegschancen bei "Blue Chips" genutzt und attraktive, aber zu wenig beachtete Nebenwerte identifiziert werden.



Eine Nutzung von Derivaten ist grundsätzlich möglich, soll jedoch nur zu einem geringen Teil erfolgen (Absicherung von bestehenden Positionen bzw. zur Trendfolge auf Indizes). Hierzu werden allerdings nur realisierte Gewinne aus aufgelösten Positionen (bis max. 25% des Gewinns) genutzt.