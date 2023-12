Dieses wikifolio soll sich vorrangig aus Unternehmen zusammensetzen, die in Künstliche Intelligenz investieren. Unabhängige Erhebungen haben ergeben, dass im Jahr 2023 bereits jeder vierte Dollar, der in Startups investiert wurde, an Unternehmen floss, die auf Künstliche Intelligenz setzen. Dieser Trend könnte in der Zukunft noch steigen. Ziel dieses wikifolios ist es daher, ein Portfolio an Unternehmen zusammenzustellen, die auf Künstliche Intelligenz setzen und die auf dieser Grundlage künftig ein überdurchschnittliches Wachtsum ermöglichen könnten. Die Auswahl der Unternehmen obliegt dabei der persönlichen Einschätzung des Traders. In die Entscheidungsfindung können insbesondere marktrelevante News und internationale Rankings einfließen. Die Anlagedauer soll vorrangig mittel- bis langfristig sein. Um eine Diversifikation zu erreichen, soll das Portfolio in der Regel mindestens 10 Unternehmen umfassen.