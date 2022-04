Bilanz und Wachstum

Handelsidee

Das Wikifolio soll vornehmlich in Unternehmen mit soliden Bilanzen (wichtige Kriterien: Eigenkapital, Verschuldungsgrad, Cash Flow, EBIT-Entwicklung usw.) investieren und sich durch die Gewichtung der Anteile dem aktuellen Markrisiko anpassen. Etwaige Emittentenrisiken sollen durch die reine Anlage in Aktien von vorne herein ausgeschlossen sein. mehr anzeigen