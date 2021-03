Sometimes careful

Handelsidee

Ich suche im Aktienuniversum nach Aktien die meines Erachtens viel mehr Wert sein sollten. ETFs, Hebelprodukte, Derivate etc. plane ich nicht zu nutzen.



Oft würde ich für die Entscheidungsfindung die Fundamentalanalyse nutzen. Idealerweise ein Unternehmen wählen, dessen Umsätze, Gewinne und Cashflows beständig wachsen, ohne dass man im Aktienkurs das gleiche Wachstum sieht. Wenn es dann noch eine 3-6% Dividende dazu gibt, für welche der jährliche Cashflow locker ausreicht, ist das noch besser.

Es kann aber auch sein, dass ich Firmen kaufe, die der Markt kaum versteht, weil sie neue Geschäftsmodelle versuchen und erst am Anfang ihres langjährigen Wachstums stehen (z.b. Pinterest oder Elastic Search) oder sich in einer speziellen Situation befinden (z.b. Boeing oder G.E nach ihren jeweiligen Krisen. Die US Regierung würde diese systemrelevanten Firmen immer retten, kennt man hier ja auch von Lufthansa, Volkswagen etc.)



Mein geplanter Anlagehorizont würde meist über einem Jahr sein, oft so 2-3 Jahre. Wenn sich jedoch eine Aktie unerwartet stark entwickelt, könnte es sein, dass ich sie früher verkaufe, vor allem wenn der Kurs den intrinsichen Wert beträchtlich übersteigt.