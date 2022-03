Handelsidee

Investmentidee von "Rohstoff- und Edelmetallexplorer":

- investiert werden soll in Unternehmen, die der Exploration von Rohstoffen und Edelmetallen nachgehen

- der Investmentcase ist die Vermutung, das in späten Phasen des Rohstoffzyklus das Kapital vor allem in die Erschließung neuer Förderstätten fliesst. Das sollte zu einer Outperformance der Explorer gegenüber den Produzenten führen.

- die Cash Quote sollte sich aus der lang- und kurzfristigen Markteinschätzung ergeben

- es wird eine positive Performance möglichst oberhalb des DAX angestrebt

- die Positionen sollen möglichst langfristig gehalten werden, bis zu mehreren Jahren

- daytrading wird nicht angestrebt und sollte möglichst vermieden werden

- investiert werden soll in maximal 15 Aktien, das sollte zur Risikostreuung genügen

- eine Position sollte zu Anschaffungspreisen nicht mehr als 15% des wikifolios ausmachen



Das Anlageuniversum enthält alle Aktien-Kategorien. ETFs, Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte sind nicht zulässig.



Typischerweise soll in Aktien investiert werden, die möglichst folgende Merkmale aufweisen:

- aktive Explorationstätigkeit im Edelmetall- und Rohstoffbereich macht den Großteil der Geschäftstätigkeit aus

- es gibt noch keine oder nur sehr geringe Produktion

- es wird die Erschließung großer Vorkommen angestrebt

- möglichst hohe Beteiligung des Managements am Unternehmen



Recherchen werden möglichst wie folgt durchgeführt:

- Anlageidee kommt meist durch Börsenblätter, sonstige Presse oder Gespräche

- Auswertung der Info auf der IR-Seite des Unternehmens

- Bewertung hinsichtlich Potential, Chancen/Risiken

- Foren (wallstreet-online, finanzen.net etc.) checken hinsichtlich Gerüchten, Hintergrundinfos

