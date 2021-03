Handelsidee

Das Wikifolio Inflationsschirm soll in Unternehmen investieren, die durch eine steigende Inflationsrate und die damit verbundenen Folgen für den Gesamtmarkt nicht eingeschränkt werden.



Wie bei allen meiner Portfolios steht auch bei Inflationsschrim intelligentes Investieren im Vordergrund. Sämtliche Unternehmen müssen vor ihrer Aufnahme ins Portfolio einer strengen, fundamentalen Prüfung standhalten. Jede Aktie wird handverlesen. Das Portfolio Inflationsschirm setzt hier insbesondere auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell nahezu unabhängig von Anlagevermögen jeglicher Art funktioniert.



Denn bei steigender Inflationsrate sind besonders diejenigen Unternehmen am Schwersten getroffen, deren Geschäftsmodell abhängig ist von Rohstoffen, Inventar, abschreibungsfähigen Vermögenswerten, Lieferketten und Zulieferern.



Inflationsschirm ist für einen langfristigen Anlagehorizont aufgestellt. Ein Bestand mit den stärksten Unternehmen soll dauerhaft im Portfolio erhalten bleiben.



Das Portfolio Inflationsschirm soll mit unterbewerteten, am Markt unabhängig wachsenden Unternehmen Vermögen aufbauen und gleichzeitig vor langfristigen Folgen steigender Inflationsraten schützen. Das Portfolio Inflationsschirm folgt damit dem Ziel, unabhängig von Marktphasen Sicherheit zu bieten. mehr anzeigen