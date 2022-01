DIVIDENDE-SWTRDR 1

Handelsidee

Meine Persönliche Handelsidee:

Das Investment in Aktien soll meiner Meinung nach in langfristig und aussichtsreiche Unternehmen und zum Kaufzeitpunkt unterbewertete Unternehmen investieren werden.



Mein Idee zum Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich diversifiziert sein.

In die Bereiche: Finanzen, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Telekommunikation, Technologie, Industrie



Mein Idee zum Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich und möglichst unter Berücksichtigung der Quellensteuer in folgen Ländern sein.

In den Ländern: Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika, Niederlande, Großbritannien, China (Hong Kong), Japan.



Mein Idee zum Anlageschwerpunkt wird voraussichtlich stark Dividendenorientiert sein.

Das bedeutet min. 2% und vom Unternehmen finanzierbar. Mit einer jährlichen, konstanten Steigerung und stabilen Ausschüttung der Dividenden



Wichtig:

Hierbei handelt es sich um meine Handelsidee.

Ich halte einige dieser Aktien der Unternehmen. Alle Aktien sind weder Kauf- noch Verkaufsempfehlungen.

Der Kauf von Aktien ist immer mit hohen Risiken verbunden, der im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals führen kann. Ich kann daher keinerlei Haftung für die von dir getroffenen Investitionsentscheidungen übernehmen. Es findet keinerlei Anlageberatung statt. Ferner ist dieses Investment in Aktien keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Beratung. Es handelt sich nicht um Steuerberatung oder sonst. Beratung . Es handelt sich lediglich um meine persönliche Handelsidee. mehr anzeigen