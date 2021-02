Gesamt Strategie EARtH

Handelsidee

Ich verfolge hier eine Gesamtstrategie. Überwiegend wird in Aktien angelegt. Meist größere Werte. Gold und auch Immobilien gehören für mich zu einer Gesamtstrategie dazu. Deshalb werde ich auch einen kleineren Teil in Edelmetall- und Immobilienwerten halten. Zur Beimischung kann aber fast alles dabei sein. Werde mein Depot übersichtlich halten. 10-20 Werte. Mein Ziel ist in 10 Jahren eine Verdopplung des Wertes zu erreichen.







mehr anzeigen