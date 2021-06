HerbstQuality

Handelsidee

Ich handle nur profitable Unternehmen, die in der Regel eine Eigenkapitalrendite von >20% (5YA), eine Eigenkapitalquote von >40% und eine Eigenkapitalrentabilität von >20% aufweisen. Zudem muss das Unternehmen in einem Markt tätig sein, der zumindest moderates Wachstum erlaubt.



Es werden keine Prognosen über die Zukunft gestellt. Wichtig ist, dass der Trend in allen relaventen Kennzahlen positiv ist.