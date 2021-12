Handelsidee

Mein Wikifolio Invest and Relax investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien ( small + large caps ). Der Aktienanteil inclusive Fonds wird größtenteils zwischen 70 und 90 % schwanken, da immer etwas Cash für neu auftauchende Möglichkeiten vorhanden sein soll. Positiver Nebeneffekt, Cash reduziert die Volatilität des Wikifolios und es fühlt sich für mich psychologisch entspannter an, wenn ich bei sinkenden Kursen Chancen zum Nachkaufen habe (Wohlfühleffekt).

Weiter ist die Idee des Wikifolios, auf verschiedene Marktphasen mit einem unterschiedlichen Aktienanteil zu reagieren.

Sollte ich den Wechsel einer optimistischen Stimmung zu einer Euphorie feststellen, würde ich den Aktienanteil reduzieren. Umgekehrt soll das Wikifolio in der Phase von Panik/ Angst zu 100% investiert sein. Das Rebalancing folgt aber keiner strikten Regel.

In diesem Wikifolio sind grundsätzlich alle Anlageformen zugelassen und es gibt auch keine Volumenbeschränkungen. In jeder Marktsituation sollen Chancen genutzt werden können.