GamingNTech Road 2 The Metaverse

MICROSOFT CORP. DL -,001

Microsoft will sich von Facebooks https://t3n.de/news/horizon-workrooms-facebook-metaverse-1399450/ nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und integriert ein https://t3n.de/news/mesh-microsoft-teams-metaverse-avatare-1423109/. Das Microsoft http://www.youtube.com/watch?v=Jd2GK0qDtRg (vom 02.03.2021) ist natürlich beeindruckender, funktioniert so aber nur mit Hololens (schlanke 3849€) und https://www.wsj.com/articles/help-microsoft-put-a-holographic-james-cameron-in-my-basement-11614723373?mod=followjoannastern - ganz zu schweigen von der Rechenleistung, die für Echtzeit-Hologramme in vernünftiger Qualität erforderlich wäre. Aber die Richtung ist klar und mit seinem expliziten https://techcommunity.microsoft.com/t5/mixed-reality-blog/microsoft-mesh-a-technical-overview/ba-p/2176004 verfolgt Microsoft den richtigen Ansatz: Möglichst viele Entwickler von der eigenen Plattform überzeugen.