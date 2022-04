Handelsidee

MO-ST steht für Momentum und Stabiliät. Aktuelle Trends sowie ein gutes Risikomanagement sollen gleichermaßen in die Portfolioallokation des Wikifolios einfließen. Der AktienScreening zielt ab , das Meiste - the MOST- aus der Vielzahl der weltweit börsennotierten Unternehmen herauszuholen.



Der Entscheidungsfindung des Wikifolios liegt ein Algorithmus zugrunde, der - national sowie international - Einzelaktien finden soll, die sich durch einen besonders stabilen Aufwärtstrend auszeichnen. Dabei sols das aktuelle Momentum einer Aktie in ein Verhältnis mit Risikokennzahlen wie dem höchsten erzielten Verlust ("Maximum Loss") innerhalb eines Jahres gesetzt werden. Zudem kommen situativ auch Titel in Frage, bei denen es zu einer Trendumkehr nach zuvor erlittenen Verlusten kommt. Im Wikifolio sollen in der Regel zwischen 10-20 verschiedene Titel gehalten werden, um das optimale Verhältnis zwischen Renditechancen und Diversifizierung zu schaffen. Die Haltedauer kann je nach Marktsituation und Entwicklung des Investments variieren, allgemein soll aber eine mittelfristige Haltedauer angestrebt werden.



In Zeiten erhöhter Unsicherheit sind im MO-ST AktienScreening auch größere Cashpositionen oder die Verwendung von Short-ETFs vorbehalten. Durch eine regelbasierte und an einer Vielzahl an Daten backgetesteten Hedging-Strategie, soll ein intelligentes Risikomanagement getätigt werden. mehr anzeigen