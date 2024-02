Naturkapital

Es wird angestrebt ein wikifolio zu führen, das in 5 Investmentideen investiert ist. Zur Ideenfindung sollen insbesondere makroönomische Überlegungen (Businesszyklus, Geldpolitik, Geopolitik) und Sektoranalysen (Angebot und Nachfragesituation bei Rohstoffen und Bewertungskennzahlen wie Cashflow, KBV etc) dienen. In dem wikifolio sollen die 5 Ideen jeweils in etwa gleicher Gewichtung repräsentiert sein, wobei es aufgrund von Risikoabwägung oder durch unterschiedliche Performance der Anlagen auch zur Über- oder Untergewichtung von Positionen kommen kann. Eine Investmentidee kann durch eine oder mehrere Positionen vertreten sein (z.B. mehrere Aktien aus einer Branche) Das Investitionsspektrum soll im Allgemeinen ETFs, Aktien, Anlagezertifikate und ETCs umfassen. Je nach Einschätzung der Marktlage können auch Short ETFs zum Einsatz kommen oder Teile bzw das gesamte wikifolio in Cash gehalten werden. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen