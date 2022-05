SILBER 100

Ein Wikifolio sollte aufgelegt werden, wenn das Chance-/Risiko-Verhältnis außergewöhnlich und exzellent ist. Diese seltene Situation bietet Silber nach meiner Ansicht in der zweiten Maihälfte 2022. Zuvor fiel der Silberpreis ab dem 18. April in 19 Börsentagen von 26,5 auf 20,5 Dollar inklusive einem Fehlausbruch aus der knapp zweijährigen Handelsspanne nach unten, wodurch nach meiner Beobachtung das „Big Money“ orchestriert groß einsteigen konnte, weil viele Kleinanleger panisch verkauften. Belegt wird dies durch die Commitments of Traders Daten, die am 19. Mai 2022 das größte Desinteresse der Kleinspekulanten an Silber seit fünf Jahren zeigten. Mich erinnert dieses Geschehen an den März 2020, als der Silberpreis in 17 Handelstagen vom 24. Februar bis zum 18. März von 19 auf unter 12 Dollar stürzte. Danach stieg er in viereinhalb Monaten um gut 150 Prozent auf 30 Dollar. Ich erwarte bis 2026 einen Silberpreis von mindestens 100 Dollar – angetrieben von Inflation und zunehmendem Vertrauensverlust in die Währungen. Das Wikifolio soll entsprechend langfristig ausgerichtet sein. Berücksichtigt werden Silberaktien sowie Derivate auf das Edelmetall und Silberminen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach fundamentalen und (sentiment)technischen Kriterien. Bei den Derivaten sollen die Kennzahlen ausschlaggebend sein.