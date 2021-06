PythonRisk Bauchgefuehl 01

Handelsidee

Dieses wikifolio dient als "Zocker-Wikifolio" und steht in krassem Gegensatz zu fast allen mir bekannten Handelsstrategien und Empfehlungen.

Das Trading wird vorrangig geleitet durch mein eigenes "Bauchgefühl". Dieses entwickelt sich zwar anhand von Fernsehen, Internet, News, Charts, Bilanzen ... eine wirkliche Trading-Strategie steht aber absichtlich bei diesem Wikifolio nicht dahinter.

Jede Handlung soll natürlich zu einer "Gewinn-Maximierung" führen, kann aber entgegen dieser Absicht auch den Totalverlust der Position bedeuten.



Eigenprogrammierte Algorithmen, die ich bereits seit Jahren beim privaten Trading zur Unterstützung verwende, und die evtl. in anderen meiner Wikifolios ebenfalls zur Verwendung kommen können, werden in diesem wikifolio keinerlei Rolle spielen.



Das Anlageuniversum kann in allen Richtungen genutzt werden. Aktien und ein meist sehr hoher Anteil an Hebelprodukten (long & short) werden das Portfolio bestimmen. Langfristiges Halten von Aktien tritt gegenüber kurzfristigem Kauf und Verkauf in den Hintergrund.



Oftmals wird ein sehr hohes Risiko eingegangen. Dass mir die Entwicklung des Portfolios aber nicht völlig gleichgültig ist, sollen eigene Investitionen (unterhalb der "Totalverlust-Schmerzgrenze") in dieses Wikifolio beweisen, sofern das Wikifolio investierbar werden sollte ...



!!!

Also nochmals: Sehr hohes Risiko!

Eine evtl. gute Entwicklung in der Vergangenheit kann sich künftig sehr rasch zum Negativen wenden.

Wenn überhaupt, dann nur mit "verzichtbarem Zockerkapital" folgen.

