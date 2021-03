Zukunftsvisionen World

Handelsidee

Es wird hauptsächlich in Technologieunternehmen (on -und offline) oder nachhaltige Aktien investiert welche einen gute Performance versprechen. Gemischt werden dabei Titel aus Europa, Nordamerika, Asien sowie, falls vorhanden, Titel aus Afrika und Südamerika.



Einzel Aktien sollten in der Regel nicht mehr als ca. 10% des Portfoliowerts vereinnahmen.



Im Normalfall soll die Anlage langfristig erfolgen.

