Die Dividenden Diva strahlt durch kontinuierliche Outperformance. Sie erreicht diese durch sorgfältiges Stock Picking von aussichtsreichen Unternehmen und untermauert die Strategie mit einer wohlüberlegten Basis an dividendenstarken Titeln weltweit. Sie investiert geduldig, regelmäßig und ausschließlich in einzelne Aktien bei mittel,- bis langfristigem Anlagehorizont. In unsicheren Marktphasen kann der Cashbestand vorübergehend erhöht werden. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf solider Recherche der Fundamentaldaten. Über 20 Jahre Börsenerfahrung und Beobachtung der Märkte fließen in die Anlageentscheidungen mit ein. Ihr Erfolg begründet sich auf meinem persönlichen Interesse. Das Zertifikat bildet somit ein reales Portfolio ab, welches dem kontinuierlichen Vermögensaufbau zukünftiger Generationen dient. Es eignet sich für Investoren, die ihre Geldanlage im Sinne eines valueorientierten Anlagestils am Aktienmarkt investiert sehen möchten.