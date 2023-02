TALT WorldWide

TALT was soll das bedeuten? Die Idee dieses Wikifolio ist es, Investitionen in Unternehmen der Textil- (T), der Auto- (A), der Lebenmittelindustrie (L) und in Tech-Unternehmen (T) zu tätigen. Dabei ist geplant, mit Hilfe der Textil- und Lebensmittelbranche ein Art Fundament "aufbauen", um dann in den übrigen 2 Branchen risikoreichere Trades durchzuführen. Weltweite Investitionen sind gängig. Durch die Bewertung verschiedener Unternehmen innerhalb einer Branche anhand des Vergleichs von Kennzahlen und dem Abgleich dieser mit aktuellen News, werden wir Aktien handeln. Dabei werden wir uns auf Kurz- bis Mittelfristige Kursbewegungen konzentrieren. ETFs, Fonds, Derivate sind ausgeschlossen!!!