TOP-PERFORMANCE KLASSIK

Handelsidee

In diesem Dach-Wikifolio sollen nur solche Titel gehandelt werden, die sowohl in der Gesamtperformance als auch der kontinuierlichen Rendite Spitzenreiter im Wikifolio-Universum sind, also zu den "Top-Wikifolios" gehören.



Dabei soll sowohl die absolute als auch die jährliche Wertentwicklung gleichermaßen bewertet werden.



Es soll nur in solche Wikifolios investiert werden, die einem klassischen Investmentansatz folgen, also mit Aktien oder ähnlichen Wertpapieren handeln und keine Hebelprodukte oder Währungen in ihrem Depot haben.



Zur Entscheidungsfindung sollen dabei die Kennzahlen, die diese Plattform in der Wikifolio-Suche anbietet, heran gezogen werden. Außerdem sollen nur Wikifolios gehandelt werden, die vor mindestens 3 Jahren veröffentlicht wurden. mehr anzeigen