TheWieselOfWallStreet Investment

Handelsidee

Das Portfolio soll zum einen Teil aus Dividendenaktien und zum anderen Teil aus Nebenwerte-Aktien bestehen. Die Nebenwerte sollen hauptsächlich aus Europa und den USA stammen. In Zukunft werden diese Unternehmen gegebenenfalls Dividenden an ihre Investoren auszahlen. Aus diesem Grund ist die Anlagestrategie langfristig ausgelegt. Aus meiner Sicht sollten mindestens 5 Jahre hierfür eingeplant werden.



Mit meinen mehrjährigen Erfahrungen in der Technischen Analyse bin ich nun auf der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten durch diese Form der Kursprognose. Vor allem Chartmuster in Kombination mit dem Volumen sollen hierbei überwiegend gehandelt werden. Doch auch Grundlagen der Technischen Analyse wie Unterstützungen und Widerstände, Trendlinien, gleitende Durchschnitte sowie der Relative Strength Index werden berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Technische Analyse eingesetzt, um offene Positionen zu liquidieren, damit mögliche Gewinne gesichert werden. Jedoch sollen auch gewisse Positionen durch die Setzung einer Stopp-Loss Order im Verlust geschlossen werden, um Totalverluste zu vermindern bzw. zu vermeiden. Dieses Vorgehen soll hauptsächlich bei Aktien mit höherer Volatilität angewandt werden.



Das Handeln mit gehebelten Produkten kann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.



Neben der Technischen Analyse soll auch die Fundamentalanalyse ihre Anwendung finden. Hierbei sollen Kennzahlen, News und Prognoseaussichten Beachtung geschenkt werden.

mehr anzeigen