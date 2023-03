Dividend Growth 50 Champions

Eine Auswahl der rund 50 besten Dividend Growth-Aktien in einem nach Sektoren und Ländern diversifizierten Portfolio. Reine Growth-Aktien, die in keinem Portfolio fehlen dürfen, werden beigemischt. Der Fokus liegt jedoch auf Dividendentiteln mit einer medianen Marktkapitalisierung zum Auflegungszeitpunkt von ca. 75 Mrd. Euro. Auswahlkriterien: Qualitativ hochwertige Unternehmen, die ihre fundamentale Stärke seit mehr als 10 Jahren unter Beweis gestellt haben. Die Dividenden sind sowohl durch den Free Cash Flow als auch durch die Gewinne gut gedeckt. Dividenden- und Gewinnwachstum stehen im Vordergrund. Die Länderallokation beträgt bei Auflegung ca. 75% USA, 25% Europa. Branchenverteilung: - Finanzen: 14,5% - Gesundheit: 18% - Industrie: 14,5% - Konsum nichtzyklisch: 7,2% - Konsum zyklisch: 12,7% - Rohstoffe: 5,4% - Technologie: 27,7% Dividenden werden reinvestiert. Kein Rebalancing: Ich bin der Meinung, dass man die schönsten Blumen einfach weiter wachsen lassen sollte. Das Portfolio ist in Anlehnung an meinen real existierenden Aktiensparplan, der für mich als Kleinanleger gut geeignet ist, obwohl die Anzahl der Aktien relativ hoch ist. Ich möchte damit auch beweisen, dass eine große Anzahl von Aktien keinen negativen Einfluss auf die Gesamtrendite eines Portfolios hat.