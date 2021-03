Welt Core-Satellite-Strategie

Handelsidee

Mit dieser Weltweiten Core-Satellite-Strategie auf ETF Basis soll grundsätzlich primär in den Weltweiten Aktienmarkt investiert werden. Dies geschieht durch die Kombination zweier ETFs auf den World Index, der die Kursentwicklung von rund 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet, sowie auf den Emerging Markets Index, welcher anhand von fast 1400 Aktienwerten die Entwicklung der wichtigsten Schwellenländer widerspiegelt. Dies ca. 3000 Aktien werden als Physische Replikation durch das optimierte Sampling erworben und bilden so den Kern dieser Strategie ab. Diese wir wird durch eine Beimischung der Sektoren, Wasser, Nachhaltige Energieversorgung und Technologie, welche eine immer größer werdende Bedeutung bekommen werden, ergänzt. De Beimischung der Sektoren erfolgt ebenfalls durch den Einsatz von ETFs. Diese sind der Global Water Index, Global Clean Energy Index sowie der 100 US-Technologie Aktien Index in Kombination mit dem Automation & Robotics Index. Es wird grundsätzlich angestrebt die gesamt Aufteilung bei ca. 60/20/5/5/5/5 zu erreichen, ein rebalancing erfolgt nicht. Markennamen wurden verändert. Diese Strategie sollte ausschließlich für längere Investitionen angewendet werden da erst ab einer Halte Dauer von mehr als 15 Jahren Größere Marktschwankungen ausgeglichen werden können und sich das eigentliche Potenzial durch die Sektoren erst ab 25 Jahren und mehr ausbezahlt machen kann. Mittelfristig sollte hierdurch eine „normale“ Markrendite erzielt werden (ca. 7,2 p.a.). Langfristig sollte es zu einer über Performanz des World Index kommen und somit über den 7,2% p.a. liegen. Es wird ausschließlich auf kostengünstige ETFs Gesetz ohne Hebel gesetzt. Da Rendite und Risiko zusammen hängen kann die hier erwähnte Vergangene Rendite nicht garantier werden. Das Risiko wird zwar durch preite Diversifikation gestreut und reduziert, kann am Aktienmarkt jedoch NIE ausgeschlossen werden! Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und ohne Haftung. mehr anzeigen