„Wir werden in der Vorsorge mehr auf Aktien setzen müssen“

Hierzulande setzen Anleger nach wie vor auf Lebensversicherung oder Sparbuch, wenn es um die Altersvorsorge geht. Warum sind Aktienanlagen nicht weiter verbreitet? Das ist eine der Fragen, mit denen sich wikifolio CEO Kern und Sascha Ladurner im Podcast auseinandersetzen. Laut Kern ist es zunächst eine Frage des Mindsets. Außerdem musste man sich in der Vergangenheit aufgrund der staatlichen Vorsorge nicht unbedingt mit Aktien beschäftigen. Doch Kern ist sicher, gerade in Zeiten hoher Inflation werde sich das ändern. Wenn es um die Aktie geht, "holen wir auf". Gesprächsthema ist zudem die Finanzbildung: Muss die Politik mehr in die Pflicht genommen werden? Oder sind es die Unternehmen, die mehr in diese Richtung tun müssen? Wie Andreas Kern dazu steht, beantwortet er im Podcast. Infos gibt's außerdem zu wikifolio selbst und Kern spricht über typische Hindernisse in der Geldanlage gerade für Beginner. Er verrät auch, welche Aktie er denn kaufen würde, wenn er sich für eine entscheiden müsste. Hörenswert!