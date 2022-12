Bestseller-wikifolios im November

In Summe konnte der deutsche Aktienindex seit Ende September damit um rund 19 Prozent zulegen. Der Start in den Dezember verläuft ebenfalls viel versprechend. Damit hat sich der traditionell exzellente Ruf des Schlussquartals (Stichwort „Jahresendrallye“) auch in diesem schwierigen Börsenjahr bislang eindrucksvoll bestätigt.

Wie haben die wikifolio-Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meist gekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an. In der Auswahl sind alle wikifolios, die zu Ende des abgelaufenen Monats zu den Bestsellern gehörten.

Beliebte wikifolios im November waren...

Starke Performance bei überschaubaren Drawdowns

wikifolio-Trader Jörn Remus ( Nordmann2015) hat es geschafft, sein wikifolio Nordstern in den vergangenen zwei Monaten wieder in die Nähe des Allzeithochs zu katapultieren. Rund sieben Prozent fehlen ihm noch für neue Rekordstände. Und das obwohl er dem starken Anstieg der Aktienmärkten nach eigenen Worten selbst nicht ganz über den Weg traut. Aus diesem Grund mischt er seinem Portfolio auch immer wieder Short-Positionen auf die großen Indizes bei. Dadurch konnte der Maximalverlust bislang stets unter 30 Prozent gehalten werden. Aktuell sind zehn Prozent des Kapitals in entsprechende Hebelprodukte auf den Dow Jones Industrial und den S&P 500 investiert. Neben der ebenfalls regelmäßig zur Risikosteuerung eingesetzten Cashquote von derzeit 16 Prozent besteht das Mitte 2015 eröffnete Musterdepot zu knapp drei Viertel aus Aktien. Größter Wert ist dabei momentan die amerikanische Shopify, die auf einen Depotanteil von fast 13 Prozent kommt. Dank einer starken Performance von plus 14 Prozent im laufenden Jahr konnte der Trader das Kursplus seines wikifolios wieder auf 390 Prozent steigern. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahreszuwachs von rund 24 Prozent.

Nicht alle politischen Börsen haben kurze Beine

Dr. Elmar Peine ( Potter) hatte seinen Liquiditätsbestand in dem sehr erfolgreichen wikifolio Das Polit-Büro im Laufe des vergangenen Monats etwas nach oben gefahren. Unter anderem wurde die relativ große Position an Uniper-Aktien mit Gewinnen von durchschnittlich ca. 40 Prozent zum Großteil veräußert. Zur Wochenmitte ist er bei dem Titel zu günstigeren Kursen dann wieder eingestiegen. Unter dem Strich ist Uniper zusammen mit Verbio weiterhin die größte Position in dem aus lediglich sechs Aktien bestehenden Portfolio. Das wikifolio kommt seit dem Jahreswechsel auf eine beachtliche Performance von 20 Prozent sowie insgesamt seit Anfang 2013 auf ein Plus von fast 25 Prozent pro Jahr. In Summe macht das eine Wertsteigerung von 800 Prozent. Der erfahrene Journalist setzt auf Aktien, die aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen. Das klappt bislang einwandfrei.

Höhere Inflation erkannt und genutzt

Dasselbe lässt sich über die Anlagestrategie sagen, die Philipp Weller ( Phillippoooo) seit 4 ½ Jahren bei seinem wikifolio Multi-Asset Allokation anwendet. Der Trader richtet seinen Fokus hier vor allem auf Aktien und Aktien-ETFs, setzt je nach Marktlage aber auch immer wieder mal andere Assetklassen zur Depotbeimischung ein. Als langfristiges Ziel gibt er eine möglichst hohe Rendite an. Das wurde bei einem Kursplus von 289 Prozent bislang eindeutig erreicht. Pro Jahr ist der Wert des Musterdepots im Schnitt um 35 Prozent gestiegen. Im laufenden Börsenjahr liegt die Performance mit 47 Prozent sogar noch höher. Zu verdanken hatte der Trader diesen Erfolg zuletzt vor allem seinem frühzeitigen Fokus auf Aktien aus dem Energie und Real Estate/Housing-Sektor. Da sah Weller in dem inflationären Umfeld die besten Chancen und wurde belohnt. In den gut 80 Prozent des Depots ausmachenden Aktien-Beständen finden sich aktuell zahlreiche Titel mit dreistelligen Gewinnen. Das wikifolio notiert nur knapp unter Allzeithoch.

