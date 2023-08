Trader wittern Einstiegschance nach Kurshalbierung bei Adyen

Während der Corona-Pandemie war der Zahlungsabwickler einer der großen Anlegerlieblinge. Adyen profitierte von dem deutlichen Anstieg der Online-Aktivitäten, weil über die Plattform des Payment-Spezialisten zahlreiche Bezahlmethoden der Kunden abgewickelt wurden und das Unternehmen daran verdiente. Analysten lobten vor allem die erstklassige, selbst entwickelte Technologie der Niederländer, die zudem organisch gewachsen sind und entsprechend keine hohen Schulden zu stemmen haben. Darüber hinaus bietet der schnell wachsende und gleichzeitig noch stark frequentierte Markt reichlich Potenzial für diejenigen Branchenplayer, die ihre Kunden nachhaltig überzeugen können.

Analysten kürzen Kursziele, bleiben aber zuversichtlich

Adyen hat deshalb im vergangenen Jahr sein Personal deutlich aufgestockt, was erst einmal die Gewinnmargen belastet und die Aktie schon im Frühjahr kurzzeitig auf Talfahrt geschickt hatte. Während sich der Titel davon aber recht schnell wieder erholen konnte, sieht es aktuell ganz anders aus. Nach den enttäuschenden Zahlen zum ersten Halbjahr hat sich der Kurs in der Spitze nahezu halbiert. Ein unter den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum, gesunkene Marktanteile und vor allem der massive Einbruch der Gewinnmarge schockierten viele Anleger. Auch die Analysten reagierten verschnupft und passten ihre letztlich viel zu optimistischen Modelle gezwungenermaßen an. Die neuen, deutlich reduzierten Kursziele liegen aber immer noch klar über dem eingebrochenen Kurs der Aktie, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide belegt.

Klarer Käuferüberhang bei Adyen

Ähnlich bewerten die meisten wikifolio-Trader die aktuelle Lage. Mit 196 Trades und 135 Käufen (69 Prozent) war die Adyen-Aktie in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten und auch gekauften Aktien auf wikifolio.com. Eingestiegen ist mit Michael Flender ( GoldeselTrading ) auch ein seit vielen Jahren aktiver und sehr engagierter Trader. Vor exakt einer Woche hat er bei Kursen zwischen 784 und 812 Euro einige Stücke für sein wikifolio Goldesel-Trading eingesammelt. Eine Woche vorher hatte er schon einmal einen „Griff in das fallende Messer“ gewagt, die Spekulation nach weiter fallenden Kursen dann aber schnell wieder abgebrochen. Nun also ein neuer Versuch. In dem aktuell zu knapp 80 Prozent mit Aktien gefüllten Portfolio ist Adyen mit über fünf Prozent Depotanteil sogar der drittgrößte Wert.

In der Regel tradet Flender eher den übergeordneten Trend einer Aktie. In seiner Handelsidee weist er aber darauf hin, dass „bei Übertreibungen“ kurzfristig auch mal gegen den Trend gehandelt werden kann. Genau das ist bei Adyen jetzt der Fall. Das wikifolio steht kurz vor seinem zehnten Geburtstag und konnte bislang eine Performance von 155 Prozent oder 10 Prozent p.a. erzielen. Im laufenden Börsenjahr läuft es bei einem Plus von 11 Prozent noch etwas besser als im Durchschnitt.

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +156,8 % seit 10.10.2013

EUR 1.249.973,19 Investiertes Kapital +14,7 % Performance (1 J)

24,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,9 %

Mit Hebelpower an einer Gegenbewegung partizipieren

Volker Thiel ( AlltagsTrader ) geht ebenfalls davon aus, dass sich der ehemalige Liebling der Börsianer von diesem Schock bald wieder erholen kann. Für sein Mitte 2022 eröffnetes wikifolio TradeGo hat er aber nicht die Aktie gekauft, sondern ein Knock-out-Produkt. „Bei der Aktie von Adyen setze ich auf einen technischen-Rebound, dies geschieht mit einem Derivat und einem Hebel von aktuell 3,5“, kommentierte der Trader seine Entscheidung. Der von HSBC emittierte Schein hat seinen Basispreis und die Knock-out-Marke momentan bei jeweils gut 459 Euro, so dass hier noch gut 40 Prozent Puffer nach unten vorhanden ist. Der Hebel liegt aktuell allerdings nur bei 2,4. In dem Portfolio des Traders befinden sich zurzeit ausschließlich solche derivativen Produkte, die in Summe auf ein Gewicht von 16 Prozent kommen. Als durchschnittliche Haltedauer peilt Thiel den „kurzfristigen Bereich“ an. Dabei will er sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite aktiv sein. Bislang funktioniert sein Ansatz recht gut. Obwohl es unmittelbar nach der Emission des wikifolio-Zertifikats im Mai zu einem stärkeren Rückgang kam, sind die alten Hochs mittlerweile wieder erreicht worden. Unter dem Strich steht bei einem maximalen Drawdown von gut 44 Prozent eine Performance von 163 Prozent seit der Erstellung im Juni 2022 zu Buche.

TradeGo AlltagsTrader DE000LS9UFS4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +163,8 % seit 20.06.2022

EUR 21.362,41 Investiertes Kapital +49,6 % Performance (1 J)

76,4 % Volatilität (1 J) Performance seit Juni 2022: +163 %

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel