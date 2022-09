Lithium: Das schwarze Schaf der grünen Energie?

Wofür wird Lithium verwendet?

Lithium wird für die Produktion von Aluminium, Glas und Keramik, hauptsächlich aber für die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien verwendet. Diese sogenannten Lithium-Ionen-Akkus kommen unter anderem in tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, aber auch Hybrid- und Elektroautos zum Einsatz. Steigen die Produktionszahlen dieser Güter, steigt auch der Bedarf an Lithium. Dies ließ sich in den letzten Jahren bereits beobachten. Während die jährliche weltweite Fördermenge 2014 noch bei rund 32.000 Tonnen lag, werden mittlerweile rund 100.000 Tonnen Lithium jährlich gefördert.

Wie wird Lithium gewonnen?

Lithium ist das leichteste Metall der Welt und hat an der Erdkruste einen Anteil von etwa 0,006 Prozent. Die größten Lithium-Produzenten sind Australien und Chile. In Australien wird Lithium durch klassischen Bergbau gewonnen. In Chile sind in Salzseen riesige Mengen an Lithium gespeichert. Um dieses zu gewinnen, wird das Grundwasser gezielt zum Verdunsten gebracht. Übrig bleibt das begehrte Lithium-Karbonat.

Ist Lithium umweltschädlich?

Die Umweltschäden, die durch den Abbau von Lithium unter Tage entstehen, sind verhältnismäßig gering und vergleichbar mit denen anderer Bergbauaktivitäten. Ein richtiger Umweltsünder ist hingegen Lithium, welches durch Verdunstung gewonnen wird. Die Verdunstung des Grundwassers in den Salzseen Chiles hat das Sinken des dortigen Grundwasserspiegels zur Folge. In der ohnehin wasserarmen Region führt das zu drastischen Folgen für das Ökosystem. Menschen, Tiere und Pflanzen leiden unter Wassermangel. Weideland geht verloren. Tierarten verlieren ihren Lebensraum.

Lithium-Werte im Aktien-Check

Die drei Lithium-Aktien, die Teil des Aktien-Checks sind, finden sich im Mittelfeld der 20 bewerteten Unternehmen wieder. Albemarle erreichte mit dem 8. Platz die beste Platzierung. Livent (Platz 12) und Standard Lithium (Platz 14) reihen sich dahinter ein.

Livent Livent ist ein nordamerikanisches Lithium-Unternehmen mit über 60-jähriger Firmengeschichte. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,29 Milliarden Euro. Im Aktien-Check belegte Livent den 12 Platz. Ähnlich wie bei Albemarle ist es vor allem die Kategorie „Nachhaltigkeit“, die eine bessere Platzierung von Livent verhindert hat. Standard Lithium Standard Lithium ist ein kanadisches Lithium-Unternehmen, welches zwei Lithium-Projekte im Süden der USA betreibt bzw. entwickelt. Die Marktkapitalisierung beträgt 882 Millionen Euro. Im Aktien-Check belegte Standard-Lithium den 14 Platz. Die schlechte Platzierung von Standard-Lithium ist hauptsächlich auf die von den Tradern als deutlich unterdurchschnittlich bewertete finanzielle Risikotragfähigkeit zurückzuführen. In allen anderen Kategorien schneidet Standard Lithium durchschnittlich ab. Albemarle Albemarle ist einer der weltweit größten Lithium-Produzenten. Die Marktkapitalisierung beträgt 35,89 Milliarden US-Dollar. Im Aktien-Check belegte das Unternehmen den 9. Platz. Wie das Balkendiagramm zeigt, ist es vor allem die Kategorie „Nachhaltigkeit“, die eine bessere Platzierung von Albemarle verhindert. In anderen abgefragten Kategorien wurde das Unternehmen als teils deutlich überdurchschnittlich eingestuft.

Folgende Grafik verdeutlicht noch einmal, wie schlecht die Aktien-Check-Teilnehmer die ökologische Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle der Lithium-Unternehmen bewerten. Der Sektor schnitt hier nur knapp besser ab als die fossilen Aktien des Checks.

Dürfen Lithium-Aktien ins Depot?

Das Thema Lithium-Aktien scheidet die wikifolio Community. Denn obwohl die drei Lithium-Werte im Ranking nicht besonders gut abgeschnitten haben, waren im Zuge eines Votings auf wikifolio.com knapp die Hälfte der Teilnehmer der Meinung, dass Lithium-Aktien eine „Riesensache“ seien.

Top-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy) erklärt: „Es führt aus meiner Sicht nichts an Lithium und erneuerbaren Energien, welche gespeichert werden müssen, vorbei. Selektierte Lithium-Werte sind daher aus meiner Sicht die neuen alternativen 'Ölmultis'.“ Einfach blind kaufen ist laut Dobetsberger allerdings nicht das Gebot der Stunde: „Wichtig ist wie immer eine gut durchdachte Auswahl. Nicht nur der Abbau des Rohstoffes allein, sondern Vertrieb und vertikale Integration für höhere Margen und das Implementieren von Alleinstellungsmerkmalen sind entscheidend.“

Fazit

Lithium-Unternehmen wie Albemarle, Standard-Lithium und Livent sind in einem Zukunftsmarkt tätig. Der Rohstoff, den sie erzeugen, spielt eine entscheidende Rolle für die Energiewende und somit im Kampf gegen den Klimawandel. Der Abbau von Lithium selbst stellt für die Umwelt teils allerdings eine große Bedrohung dar. Wie „nachhaltig“ ein Lithium-Unternehmen ist, hängt also stark davon ab, wo und mit welcher Methode es Lithium-Abbau betreibt.