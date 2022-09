Aktien-Check: Das sind die besten Energie-Aktien

Die Sieger des Aktien-Check

Soviel ist sicher: Erneuerbare Energie ist auf dem Vormarsch und damit natürlich längst auch in den Köpfen der Investoren angekommen. Die wikifolio Community baut ihr Engagement in dem Sektor seit geraumer Zeit aus. Kein Wunder also, dass unter den Top 5 des wikifolio Aktien-Checks ausschließlich die Anbieter grüner Energie zu finden sind. Ölmultis liegen im Mittelfeld, ähnlich wie Lithium-Förderer und -Produzenten. Doch zunächst die Top 5 im „Schnelldurchlauf“:

Platz 5: JinkoSolar JinkoSolar überzeugt die wikifolio Community vor allem in den Punkten Nachhaltigkeit und Innovationskraft. Der chinesische Solarkonzern profitiert massiv von der beschleunigten Energiewende in Europa. Platz 4: Energiekontor Wenn es um Nachhaltigkeit geht, überzeugt die deutsche Energiekontor auf ganzer Linie. Das deutsche Unternehmen baut und betreibt Wind- und Solarparks. Im Aktien-Check landet es auf Platz 4. Platz 3: Encavis Als Solar- und Windparkbetreiber mischt auch Encavis bei Nachhaltigkeit vorne mit. Darüber hinaus ist das Management laut Aktien-Check überdurchschnittlich gut. Mehr zu Encavis untenstehend in diesem Blogbeitrag. Platz 2: Enphase Energy Der Aktienkurs von Enphase hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Das Unternehmen holt sich Platz 2 des Aktien-Checks. Details dazu im Text. Platz 1: Linde Linde ist ein Allrounder. Das Unternehmen kann nicht nur Industriegase sondern ist mittlerweile auch Im Wasserstoffsegment aktiv - ein Blue Chip aus dem Energie-Sektor und damit Platz 1.

Die Top 3 sind würdige Sieger. Mit der Hilfe von wikifolio Tradern erörtern wir, was Linde, Enphase Energy und Encavis so besonders macht:

Platz 1: Linde

Der Industriegasekonzern Linde wurde von den Ranking-Teilnehmern zur besten Energie-Aktie gewählt. Besonders überzeugen konnte Linde in den Punkten Robustheit des Geschäftsmodells, finanzieller Risikotragfähigkeit und der Wettbewerbsposition. Das leuchtet ein, zumal Linde mit einer Marktkapitalisierung von 140 Milliarden Euro Weltmarktführer im Bereich Industriegase ist, deutlich vor dem französischen Konkurrenten Air Liquide. Darüber hinaus bauen die Briten stetig ihr Wasserstoff-Engagement aus, was dem Unternehmen auch eine gewisse Wachstumsfantasie einverleibt.

Trader und Linde-Investor Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) zeigt sich nicht überrascht über den ersten Platz für das Unternehmen: „Obwohl auch Linde vom Ukraine-Krieg betroffen ist (der Rückzug aus Russland kostet fast eine Milliarde Euro), konnte das Management erst vor Kurzem die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 weiter anheben. Da es sich bei Linde um ein hochprofitables Unternehmen handelt, das aktuell eine Dividendenrendite von circa 1,7 Prozent bietet, entsprechend der Prognose für das Geschäftsjahr 2022, ist hier ein relativ konservatives Investment in den Wasserstoff-Trend möglich.”

Außerdem, so Schwarz, ist Linde im Gegensatz zu anderen Unternehmen aus dem Sektor weniger stark von steigenden Zinsen betroffen, da die Fremdkapitalquote unter 50 Prozent liegt. Schwarz stimmt mit der Preisbewertung des Aktien-Checks überein und attestiert der Linde-Aktie eine angemessene Bewertung: „Bei dem aktuellen Aktienkurs ergibt sich ein geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwas unter 24. Das ist nicht extrem günstig, aber in Anbetracht der stetigen Gewinnentwicklung der letzten Jahre meiner Meinung nach eine faire Bewertung." In Schwarzs wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien ist die Linde-Aktie derzeit mit 0,8 Prozent gewichtet.

Platz 2: Enphase Energy

Enphase Energy landet auf Platz 2 des wikifolio Aktien-Checks. Die Trader überzeugte vor allem die Innovationskraft des Unternehmens. Wie ein aktuelles Voting auf wikifolio.com zeigt, handelt es sich bei dem auf Privatkunden spezialisierten Produzent von Solaranlagenzubehör um einen Underdog. Denn obwohl das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 43,1 Milliarden US-Dollar weit weg ist von einem Nebenwert, hatten 60 Prozent der Voting-Teilnehmer die Rally der Aktie nicht auf dem Radar. Auf Jahressicht hat sich die Aktie um 130 Prozent verteuert. In den zurückliegenden drei Jahren hat Enphase sogar den Tenbagger, also Verzehnfacher, geschafft.

Mehr dazu in „Enphase Energy: Zeit auszusteigen?“

Platz 3: Encavis

Der Solarpark- und Windkraftanlagenbetreiber Encavis belegt im Ranking den dritten Platz. Punkten können die Deutschen, wenig überraschend, vor allem in Sachen Nachhaltigkeit, schließlich produzieren sie Strom aus erneuerbarer Energie. Neben dem Geschäftsmodell engagiert sich Encavis aber auch auf sozialer bzw. „Governance”-Ebene aktiv. Nach eigener Aussage stehen ESG-Standards auf einer Stufe mit Rendite, Wachstum und Profitabilität.

Vom Unternehmen und dessen Zukunftsaussichten überzeugt ist Trader Stefan Krick ( Stevox): „Encavis ist eine wahre Wachstumsmaschine im Bereich erneuerbarer Energien. Sowohl Produktionskapazität, Umsätze als auch der Gewinn sind auf Rekordwerte gestiegen. Natürlich profitiert man aktuell doppelt aufgrund der hohen Strompreise. Das ermöglicht Encavis noch mehr in neue Projekte zu investieren und die Kapazitäten weiter auszubauen."

Krick räumt aber ein, dass durch fallende Strompreise und/oder eine mögliche Strompreisobergrenze der EU, die Gewinnmargen etwas zurückgehen könnten. An den guten Zukunftsaussichten von Encavis ändert das laut ihm aber nichts: „Trotzdem sollten zunehmende Skaleneffekte die Profitabilität in Zukunft weiter ansteigen lassen, auch unter normalen Marktbedingungen. Zudem führt für ein energieunabhängiges Europa kein Weg mehr an einem stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien vorbei, was Encavis zusätzlich Auftrieb verleihen sollte.“ Enthalten ist die Encavis-Aktie unter anderem in Kricks wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen.

Aktien-Check: Die Rangliste

Alle Ergebnisse im Detail als Download erhalten! Dich erwarten über 30 Seiten mit der geballten Expertise von Top-Tradern. PDF kostenlos herunterladen

Alle Trader, die am Aktien-Check teilgenommen haben: