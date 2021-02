Jonas Josef

Aufgrund meiner beruflichen und akademischen Laufbahn im Bereich Finanzwesen und Accounting verfüge ich über fundierte Kenntnisse der Bilanzanalyse und Unternehmensbewertung (Master of Science in Finance / Group Accounting sowie Big4 Erfahrung in der Wirtschaftprüfung). Meine Passion zur Börse habe ich sukzessive, bereits während meines Studiums, entwickeln können. Meine ersten Investments habe ich 2015 getätigt, unter anderen mit dem damaligen IPO von Ferrari. Über die vergangenen Jahre konnte ich somit mein berufliches und akademisches Fundament dazu verwenden, um mich gezielt im Trading und Investing weiterzuentwickeln (Charttechnik, Fundamentalanalyse, Due Diligence, Derivate, etc.). mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre