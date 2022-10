Accountants Alpha besteht aus Werten, die, meiner Meinung nach, langfristig für eine gute Rendite sorgen sollen. Der Value Gedanke, in Anlehnung an Buffett und Graham, soll dabei stets beachtet werden. Die fundamentale Qualität soll sich hauptsächlich in folgenden Kennzahlen widerspiegeln: -Bewertungsanalyse (KUV, KGV, KBV , PEG, DCF) -Bilanzanalyse (Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Cash Quote) -Margenanalyse (Brutto- und Nettomarge) -Wachstumsanalyse (Umsatz- und EBIT Wachstum, Rule of 40, EPS Wachstum) -Piotroski F-Score