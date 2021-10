Short-Vola Rotation

Handelsidee

Der Volatilitätsindex (VIX) bildet meines Wissens nach die implizite (erwartete) Volatilität der nächsten 30 Tage des S&P 500 ab. Historisch betrachtet ist der Verlauf des VIX augenscheinlich oszillierend - er steigt und fällt lokal, begibt sich jedoch gemäß meiner Recherche immer wieder zurück in einen Normalzustand und ist "mode reverting". Der VIX ist über die VIX-Futures handelbar. Diese unterliegen meiner Recherche nach zu einem Großteil der Zeit sogenanntem Contango des Terminmarktes - also Rollverlusten. Diese Marktterminstruktur soll in diesem Wikifolio durch aktiv gemanagte Shortpositionen auf den VIX genutzt werden. Die Handelsentscheidungen werden auf Basis einer mathemtatisch-regelbasierten technischen Analyse getroffen. Diese bezieht die Kursen des Basisindes des VIX, den Futures des aktuellen und der Folgemonate sowie des Kapitals des Musterdepots ein. Ergänzend sollen Unternehmensanleihen als Cashersatz sowie Kleinstpositionen in konservativen Index-ETFs gehalten werden, da die Cashposition des Portfolios so meines Erachtens nach besser gegen Inflation gehedgt ist.



Steckbrief:

Handelsidee: Rendite durch Wertpapierstruktur



Anlage: Unlimited Turbos auf Short VIX-Futures mit linearer Rollanpassung, Corporate Bonds, Aktienindizes



Zeithorizont: mittel - bis langfristig, wöchentlich Anpassung der Positionen durch Rotation zwischen Short VIX und Cash



Geplantes Risikomanagement: Stop Loss bei starken Ansprüngen des VIX, definiertes Risiko aktiver Positionen



Ziel: Aktienersatz bei verringerter Korrelation zum Aktienmarkt angestrebt



Keine Martingalestrategie

mehr anzeigen