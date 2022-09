Die Zusammensetzung von Fagus Invest wird sehr selektiv sein. Das wikifolio soll dafür in weniger als 30 Unternehmen investiert sein, die aufgrund folgender fundamentaler Auswahlkriterien aufgenommen wurden: - Stabilität beim EPS-Wachstum - geringe Finanzverbindlichkeitenquote - Nettogewinnmarge so hoch wie möglich - hohe Eigenkapitalrendite - hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital - Stabilität beim Umsatzwachstum Nach einer Selektierung durch diese Qualitätskriterien, sollen lediglich Unternehmen mit positiven Momentum ausgewählt werden. Der Schwerpunkt soll in der Regel in den USA liegen. Etwa alle drei Monate soll geprüft werden, ob die ausgewählten Unternehmen noch der Handelsidee entsprechen, um gegebenenfalls eine Umschichtung/Anpassung vorzunehmen. Außerdem soll dann in der Regel ein Rebalancing stattfinden. Der Anlagehorizont kann damit als kurzfristig definiert werden. Im Anlageuniversum beinhaltet sind Aktien und ETFs. Der langfristige Fokus soll grundsätzlich aber auf einzelnen Aktien liegen.