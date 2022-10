Langzeit-Echtgeld-Anlagen

Dieses Wikifolio setzt die besten Investment-Ideen der angesehensten Finanzpublikationen der Welt um: Wir analysieren täglich Aktienvorschläge von Barron's (USA), Seeking Alpha (USA), Finanz&Wirtschaft (CH), Geldbrief (Andorra) und investieren mit unserem eigenen Kapital in diese Aktien. Wir nehmen die niedrigste Performance-Gebühr, weil wir niemanden abzocken wollen, sondern die Möglichkeit geben wollen, mit uns zu profitieren. Wir setzen alle Produkte ein, die am Anlagemarkt verfügbar sind, sind aber überwiegend in Einzelaktien unterwegs. Unsere Cashquote kann bis 100% betragen. Wir lassen makroökonomische Trends mit einfließen, d.h. wir sind nicht immer voll investiert.