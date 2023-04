Darum sind wikifolio Trader jetzt heiß auf Alibaba

Alibaba – Wo das Übel seinen Ausgang nahm

Alibaba – Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Zuletzt vermeldete Alibaba gleich mehrere gute Nachrichten. Ende März kündigte Unternehmensgründer Jack Ma an, dass sich Alibaba in sechs eigenständige Unternehmen aufspalten will. Die geplanten Bereiche Onlinehandel, Medien und Cloud würden laut Ma zum entsprechenden Zeitpunkt Kapitalmaßnahmen oder Börsengänge prüfen. Die Vorstellung von effizienten und spezialisierten „Mini-Alibabas“ kam am Markt gut an. Außerdem wurden Ma’s Aussagen in Richtung Kapitalmarkt als Zeichen für nachlassenden Kontrolldruck seitens der Regierung gedeutet. Alibaba und andere China-Aktien verzeichneten in der Folge deutliche Gewinne.