Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Morphosys

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Morphosys 15,59% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 IBU-tec advanced materials 11,71% Special Situations long/short 3 Johnson & Johnson 5,76% Quality values 4 Eli Lilly 6,21% Techwerte Invest 5 ELEVATION GOLD MIN. CORP. 11,97% Uranminen

wikifolio Trader kauften letzte Woche die Aktien von Morphosys . Das Zahlenwerk des Pharma-Werts hat Christian Scheid ( Scheid ) im Blick: „Im vergangenen Jahr stieg der Konzernumsatz von Morphosys um 55 Prozent auf 278,3 Mio. Euro. Den operativen Verlust konnte das Biotechunternehmen um 57 Prozent auf knapp 221 Mio. Euro reduzieren.“ Besonders spannend bewertet er den Ausblick:

Das Morphosys-Management fiebert den Topline-Ergebnisse der Phase 3-Studie MANIFEST-2 entgegen, die voraussichtlich Anfang 2024 verfügbar sein werden. Auch die Aktie dürfte vorher ins Laufen kommen. Christian Scheid Scheid

Zur Person: Christian Scheid Christian Scheid ist Börsenveteran mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. In seinem wikifolio Special Siuations long/short setzt er, wie der Name schon vermuten lässt, auf die Sondersituationen von Unternehmen. Die Folgen von Events wie Personalwechseln und Zahlenpräsentationen kann er einschätzen wie kein anderer.

Und was meinst du, wie geht es bei der Morphosys-Aktie weiter?

Verschnaufpause bei Arista Networks

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Arista Networks -5,99% 2M - Market Momentum 2 SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 -7,27% 25 Jahre Börsenerfahrung 3 HubSpot -5,55% Growth-strategy 4 Jabil -7,58% Die Dividendenstrategie 5 Marathon Petroleum -5,55% US Premium Stocks

Bei fallenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran die Aktie von Arista Networks . Das Wertpapier des Netzwerktechnikanbieters hat in den letzten Wochen sehr stark performt. wikifolio Trader Michael Flender ( GoldeselTrading ) bringt es auf den Punkt: „Das Thema AI und neue Investitionen in Rechenzentrumsinfrastruktur wird am Markt aktuell gespielt“. In Flenders wikifolio Goldesel Stockpicking USA ist Arista Networks aktuell mit 5,2 % gewichtet.

Goldesel Stockpicking USA GoldeselTrading DE000LS9ND39 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Top-Positionen Anteil THE TRA.DESK A DL-,000001 6,0 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 5,4 % NVIDIA CORP. DL-,001 5,3 %

Zur Person: Michael Flender Michael Flender ist seit über einem Jahrzehnt hauptberuflicher Daytrader. Sein Ziel ist es Trading ohne größere Drawdowns zu betreiben und so stetige Gewinne zu erzielen. Seine wichtigsten Werkzeuge sind gutes Marktgefühl und die Chartanalyse.

Taking Profit bei Kinross Gold

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Kinross Gold 6,48% 365-Tage-Strategie-Brutal 2 Eckert & Ziegler 5,06% Special Situations long/short 3 Barrick Gold 5,60% Unterbewertet - DCF 4 B2Gold 5,11% Edelmetalle - Gold Silber Platin 5 LUNDIN GOLD INC. 7,46% valuable resource royalty mining

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei Kinross Gold . Zu den Verkäufen der Aktie des Bergbauunternehmens kam es nach einem Kurssprung (+38,79 %). Zuletzt profitierte das Unternehmen vom höheren Gold- und niedrigeren Öl-Preis. Die Kinross-Aktie hat sich in den letzten Jahren deutlich schlechter entwickelt als seine Konkurrenten, konnte diese zuletzt jedoch outperformen. Mit den größten der Branche kann Kinross (zumindest geschäftsseitig) jedoch nicht mithalten. Folgender Chart zeigt die Entwicklung des EBITS von Kinross, Barrick Gold und Newmont Mining :

Ausgewählte Kennzahlen der Kinross-Aktie

Jumping the Ship bei Rederei Ernst Rust

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Ernst Russ -5,46% All time high and low 2 Infineon -6,10% Trendfollowing Deutschland 3 Dürr -6,11% PRIVALOR AG Aktienstrategie XII 4 Advanced Micro Devices -6,53% 25 Jahre Börsenerfahrung 5 United Rentals -10,91% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte

wikifolio Trader trennten sich letzte Woche von der Aktie der deutschen Rederei und Investmentgesellschaft Ernst Rust . Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass das Aufsichtsratsmitglied Robert Lorenz-Meyer Aktien des Unternehmens im Wert von 269.000 € verkauft hat. Solche meldepflichtigen Verkäufe von Insidern kommen am Markt selten gut an, da sie oft als Zeichen dafür gedeutet werden, dass der Verkäufer in Zukunft nicht mit weiter steigenden oder sogar fallenden Kursen rechnet. Ein Blick auf das Trading Sentiment zeigt das deutlich:

Trading Sentiment

Top Trade der Woche: + 276,57 %

Einer der Top Trades der Woche gelang Philipp Weller ( Phillippoooo ). In seinem wikifolio Multi-Asset Allokation verkaufte er Aktien des australischen Energieunternehmens New Hope mit einem Gewinn von 276,57 %. Der Trade mag mit 0,05 % Gewichtung am Gesamtportfolio zwar recht gering erscheinen, Weller trennte sich diese Woche aber gleich 9-mal von New-Hope-Aktien. Insgesamt machten die Verkäufe rund 0,47 % des Portfolios aus.

Zur Person: Philipp Weller Philipp Weller ist ein flexibler Trader. Mit seiner Multi-Asset Allokation will er je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen wählen. Aktuell haben es ihm vor allem Energie-Aktien angetan.

