Allianz: Solide 6 % als Dividende

Die Allianz ist ein Fels in der Brandung. 2022 war ja bekanntlich kein einfaches Jahr. Krieg, Inflation, Lieferkettenprobleme, steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit sorgten an den Börsen für hohe Volatilität und fallende Kurse. Der deutsche Versicherer konnte dennoch ein Rekordergebnis vorlegen. Das operative Ergebnis wuchs um sechs Prozent auf 14,2 Milliarden Euro – damit schlug die Allianz ihre hauseigenen Erwartungen und auch jene der Analysten. Von „Größenvorteilen“ sprach Vorstandschef Oliver Bäte in diesem Zusammenhang. Schließlich ist die Allianz mit einer Marktkapitalisierung von gut 87 Milliarden Euro der größte europäische Versicherungskonzern. Als Blue Chip konnte sich die Allianz-Aktie dann auch in den turbulenten Zeiten vergleichsweise gut halten. Ein Wachstumstitel ist das Papier aber freilich nicht.

Dafür ist die Dividende auch viel zu hoch – und die ist wiederum vermutlich DAS Argument für ein Engagement. 11,4 Euro je Anteilsschein schüttete der Konzern vor Kurzem an seine Aktionäre aus. Das ist eine stattliche Rendite von 5,25 Prozent.

Die Richtung stimmt – bei Geschäft und Dividende

Die Gewinne je Aktie sollen auch in diesem und im nächsten Jahr steigen, das KGV dürfte von 9,2 für 2023 auf 8,3 für 2024 zurückgehen. Auch im kommenden Jahr rechnen Analysten mit einer hohen Dividendenrendite. Erwartet werden hier 5,96 Prozent.

Allerdings weisen die europäischen Versicherer fast durchwegs hohe Dividendenrenditen auf. Eine Zurich Insurance , Axa , Generali oder Swiss Re sind mit Renditen von über fünf bzw. sogar über sechs Prozent ganz vorne mit dabei, wie Daten von aktien.guide zeigen. Die Branche ist traditionell eine der dividendenstärksten.

Anleihengeschäft litt unter Zinswende

Allerdings auch nicht ohne Risiko: So bekam auch die Allianz die Zinswende zu spüren. Der Anleihenspezialist Pimco, eine Tochter der Allianz Global Investors of America, verzeichnete im zurückliegenden Geschäftsjahr 75 Milliarden Euro Nettoabflüsse aus den Fonds.

Der Fels für entsprechende Depots

Auf wikifolio.com ist das Allianz-Papier aktuell immerhin in 676 investierbaren wikifolios enthalten, das ist eine Quote von 7 Prozent. Berücksichtigt man nur wikifolios, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind, sinkt die Quote deutlich auf dann nur mehr 3,6 Prozent.

Dabei sind vor allem Trader, die auf hohe Dividenden oder einen starken Markennamen Wert legen – so steckt die Allianz etwa in Stefan Uhls ( Smyl ) wikifolio GroDiVal TrendInvest oder auch in Martin Zipfels ( madn ) wikifolio Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum . Beide sind mit ihren Musterdepots seit vielen Jahren erfolgreich mit von der Partie.

GroDiVal TrendInvest Smyl DE000LS9DDX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +606,8 % seit 07.10.2013 -3,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 11.103.842,54 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,6 Prozent

Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum madn DE000LS9AGH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +175,5 % seit 18.09.2012 +11,5 % 1 Jahr 0,48 × Risiko-Faktor EUR 376.475,36 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +10,0 Prozent

Trading-Sentiment positiv

Das Trading-Sentiment schlägt zugunsten der Allianz aus – zumindest leicht. Hier entfielen in den letzten 7 Tagen und auch auf Monatssicht immerhin 54 Prozent der Trades auf Käufe.

Fazit

Wer Wachstumstitel sucht, findet vermutlich bessere. Die Allianz punktet als größter europäischer Versicherer mit Stabilität und einer attraktiven Ausschüttung. Außerdem wirkt die Aktie nicht teuer. Auf wikifolio.com ist das Papier entsprechend vor allem in Depots zu finden, die auf Dividenden und starke Marken setzen. Zu den beliebtesten Werten zählt der Versicherer aber nicht.

