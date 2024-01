Bestseller wikifolios im Dezember

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im Dezember waren...

Alle drei wikifolios mit neuen Allzeithochs

Eines haben alle drei Kandidaten gemeinsam: Der Kurs der Musterdepots ist zum Jahresende auf ein neues Rekordhoch geklettert. Womit sich mal wieder bewahrheitet, dass Erfolg auch an der Börse sexy macht. Aber auch, dass die Investoren ein gutes Gespür für erfolgreiche Trader haben. Denn alle drei wikifolios zählten schon öfter zu den Anlegerlieblingen.

Dirk Middendorf ( carpediem7) hat den laufenden Aufschwung an den Aktienmärkten für sein wikifolio Carpe diem Aktientrading gut nutzen können. Seit Ende Oktober ist der Kurs um mehr als 13 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht gelang ein Plus von gut 23 Prozent, wodurch die Gesamtperformance auf 353 Prozent gesteigert werden konnte. Das entspricht nach nunmehr schon rund 9 ½ Jahren einem Zuwachs von 17,5 Prozent im Jahresdurchschnitt. Bei einem maximalen Drawdown von lediglich 27 Prozent und einer Rendite/Risiko-Ratio von 1,1 hat das Musterdepot mittlerweile Platz 1 der wikifolio Rangliste erreicht. Der Trader, der mehrheitlich auf fundamental unterbewertete und renditestarke Aktien setzt, ist aktuell mit 73 Prozent des Kapitals in insgesamt 21 Aktien investiert. Top-Holdings sind TeamViewer und MLP.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +344,0 % seit 29.08.2014

EUR 4.783.619,56 Investiertes Kapital +19,0 % Performance (1 J)

10,7 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +17,4 %

Ein mustergültiger Kursverlauf

Direkt hinter dem o.a. Portfolio und damit auf dem zweiten Platz der wikifolio Rangliste befindet sich das wikifolio Anlegerliebling von Orkan Kuyas ( Facebooktrader). Der Trader handelt hier seit Ende 2019 mehrere statistische Handelssysteme und weist dabei eine beeindruckende Bilanz aus. Einem Wertzuwachs von 63 Prozent oder 13 Prozent p.a. steht ein maximaler Verlust von gerade mal 13,6 Prozent gegenüber. Der Chartverlauf zeigt daher bei moderaten Schwankungen von links unten nach rechts oben. Aktuell beinhaltet das Portfolio zwei Aktien ( Fielmann und Shell) und sieben Hebelprodukte, mit denen Kuyas sowohl die Long- als auch die Short-Seite abdeckt. Während er für Rohstoffe (v.a. Platin) sehr optimistisch zu sein scheint, setzt er beim DAX und beim Nasdaq 100 momentan auf tendenziell fallende Kurse.

Anlegerliebling Facebooktrader DE000LS9PKB0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +59,5 % seit 11.12.2019

EUR 6.474.836,12 Investiertes Kapital +9,0 % Performance (1 J)

9,8 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +12,6 %

550 Prozent Performance in nicht mal vier Jahren

Bei dem wikifolio TanTeo Torpedo Invest sind die Kursausschläge schon spürbar größer, wobei sich der Maximalverlust mit 37,5 Prozent seit März 2020 auch noch in Grenzen hält. Grundsätzlich sind solche Risikokennzahlen auch immer ins Verhältnis zu der gleichzeitig generierten Performance zu sehen. Und hier kann sich die Bilanz von Holger Heidhof ( MerlotHolger) wahrlich sehen lassen. Seit dem Start hat er den Wert seines Depots mehr als versechsfacht, woraus eine durchschnittliche Jahresrendite von sagenhaften 65 Prozent resultiert. Allein seit Ende Oktober wurde ein Kursplus von fast 50 Prozent erzielt.

Der Trader setzt mit einem eher kurzfristigen Anlagehorizont auf Aktien, die nach einem eigenen Punktesystem ausgewählt und teilweise auch gehebelt gehandelt werden. Aktuell ist rund ein Viertel des Portfolios mit solchen Hebelprodukten bestückt, 70 Prozent mit Aktien.

TanTeo Torpedo Invest MerlotHolger DE000LS9TRD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +527,3 % seit 30.03.2020

EUR 1.094.879,58 Investiertes Kapital +14,6 % Performance (1 J)

35,6 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +64,0 %