Bestseller wikifolios im September

Jetzt aber beginnt die „traditionell“ starke Jahreszeit an den Aktienmärkten. Welchen wikifolio Tradern schenken Investoren jetzt das Vertrauen? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Das zeigt an, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im September waren...

Scheid wartet auf Entspannung bei Renditen

Wichtig scheint für Investoren im aktuellen Umfeld zu sein, dass die Trader in den vergangenen Jahren einen guten Track Record ausweisen und die zuletzt doch recht schwierige Phase an den Märkten gut gemeistert haben. Bei Christian Scheid ( Scheid) ist das zweifelsohne der Fall. Schließlich bewegt sich sein wikifolio Special Situations long/short in der Nähe der Höchstkurse und weist nach nunmehr fast zehn Jahren eine Performance von 570 Prozent aus. Im Jahresdurchschnitt gelang dem Trader damit eine Rendite von über 21 Prozent.

Im August und September konnte der Wert des Musterdepots unter dem Strich konstant gehalten werden. Aktuell ist er mit einem Cashbestand von über 70 % recht defensiv aufgestellt. Vor allem die weiterhin hohen Renditen stimmen den Trader noch vorsichtig. „Erst wenn sich hier Entspannungstendenzen abzeichnen, werde ich die aktuell sehr hohe Cashquote deutlich absenken“, erklärt Scheid, der dann zum Beispiel auf die Gewinner des bisherigen Jahresverkaufs setzen würde: „Gut möglich, dass in den kommenden Wochen Titel wie Nvidia oder Super Micro Computer im wikifolio auftauchen.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +574,6 % seit 09.11.2013

EUR 2.474.295,09 Investiertes Kapital +6,5 % Performance (1 J)

11,8 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +21,1 Prozent

Remus wartet auf Einladung zum Investieren

Jörn Remus ( Nordmann2015) ist bei seinem wikifolio Nordstern aktuell auch nur zu knapp 50 % investiert. Schon Anfang September hatte der Trader seine Zurückhaltung zum Ausdruck gebracht: „In der aktuellen Börsenphase kann man mit überaktivem Handeln wahrscheinlich mehr verkehrt als richtig machen.“ Deshalb belässt er es aktuell auch weitestgehend bei seiner Meinung nach attraktiven Aktien, bis das Marktumfeld „wieder zum Investieren einlädt“. Dabei setzt er bevorzugt auf Zukunftsaktien, Wachstumsaktien und Megatrends.

Während bei den langfristig angelegten Investments vor allem Bewertung, Aussichten und Zukunftsfantasie der Firmen im Vordergrund stehen, können bei den kurzfristigen Trades auch Charttechnik und Kaufverhalten die größte Rolle spielen. Auch Remus hat die großen Indizes in den beiden abgelaufenen Monaten mit einer Nullperformance klar geschlagen. Seit dem Start im Juni 2015 summieren sich die Kurszuwächse auf 475 % oder 23,5 % pro Jahr.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +472,3 % seit 18.06.2015

EUR 12.174.910,25 Investiertes Kapital +27,1 % Performance (1 J)

21,3 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +23,3 Prozent

Weishar wartet auf Normalisierung

Ein weiteres wikifolio, dass die Community überzeugen konnte, war jenes von Simon Weishar ( Szew). Das Ende des Jahres 2014 eröffnete wikifolio Szew Grundinvestment ist derzeit beinahe vollinvestiert. Der Trader versucht so langfristig von der aktuell schwachen Marktlage zu profitieren. Dies kommentierte er auch unlängst mit folgenden Worten: „Solche Phasen machen kurzfristig wenig Spaß, weil sie mit Verlusten einhergehen, sind für mich aber die größte Chance, um langfristig Outperformance zu erzielen, denn wenn man in diesen Zeiten einen kühlen Kopf behält und die Werte einsammelt, bei denen die Kurse besonders irrational sind, der profitiert davon, wenn sich die Stimmung wieder normalisiert.“

Obwohl es im schlecht laufenden Börsenmonat ein Minus verzeichnen musste, beläuft sich die 1-Jahres Performance immer noch auf herausragende 25 Prozent. Gepaart mit einer Volatilität der vergangenen 12 Monate von unter 20 Prozent, schaffte es Weishar sich mit dieser Strategie bei den beliebtesten wikifolios des Monats einzuordnen. Neben den herausragenden Zahlen versorgt der Trader seine Investoren auch laufend mit relevanten Informationen zu seiner Handelsstrategie. In Form von wöchentlichen Updates fasst Weishar seine Entscheidungen und Einschätzungen zum Markt zusammen. Mit einem bisherigen Plus von über 600 Prozent seit Start des wikifolios, was einer durchschnittlichen jährlichen Performance von glatten 25 Prozent entspricht, spielt es ganz oben in der wikifolio Rangliste mit und trägt verdient die Auszeichnung „Bestseller“.

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +604,7 % seit 30.12.2014

EUR 3.555.663,93 Investiertes Kapital +23,5 % Performance (1 J)

19,9 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +25,0 Prozent