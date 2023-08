Bestseller-wikifolios im Juli

Wem die Anleger in diesem Umfeld jetzt ihr Vertrauen schenken, zeigt ein Blick auf das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Investoren, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meist gekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Beliebte wikifolios im Juli waren...

180 Prozent Kursplus in 9 Monaten

Was Natalie Görzen ( OptimumTrading) an der Börse derzeit widerfährt, nennt man wohl „einen Lauf haben“. In den vergangenen neun Monaten ist der Kurs ihres breit gestreuten wikifolios Balance Invest um fast 180 Prozent gestiegen. Zuvor waren in etwas mehr als vier Jahren rund 35 Prozent Performance zusammengekommen. Der Fokus auf Aktien mit einer guten Wachstumsperspektive sowie einem langfristig positiven Chartbild hat sich unter dem Strich also ausgezahlt. Dank eines Rendite/Risiko-Ratios von 0,9 hat das Musterdepot sogar den Sprung in die Top-20 der nach dieser Kennzahl besten wikifolios geschafft. Der seit 2005 im Wertpapierhandel aktiven Traderin gelang im Schnitt eine jährliche Performance von fast 30 Prozent.

Balance Invest OptimumTrading DE000LS9UHN1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +267,1 % seit 05.07.2018

EUR 244.786,88 Investiertes Kapital +135,0 % Performance (1 J)

37,9 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +29,5 Prozent

1.750 Prozent Performance in elf Jahren

Sogar ein Rendite/Risiko-Ratio von 1,0 hat das von Richard Dobetsberger ( Ritschy) betreute wikifolio UMBRELLA, das schon länger zu den absoluten Lieblingen der Anleger zählt. Das investierte Kapital im Zertifikat liegt hier aktuell bei über 26 Mio. Euro. Die jährliche Durchschnittsperformance hat die Marke von 30 Prozent mittlerweile übersprungen. Eine mehr als imposante Vorstellung des Traders, zumal das wikifolio nun schon fast elf Jahre am Markt ist. Nach einer etwas längeren Seitwärtskonsolidierung ging es im laufenden Jahr wieder um 23 Prozent nach oben. Dadurch wurde auch mal wieder ein neues Rekordhoch markiert. Dobetsberger setzt bevorzugt auf Unternehmen mit einem großem Innovationspotential. Aktuell kommt das Depot auf zwölf Werte, wobei Rheinmetall und Palantir zusammen 40 Prozent Gewichtung bekommen haben. Trotzdem konnte mit diesem Ansatz der maximale Drawdown stets bei unter 35 Prozent gehalten werden.

Auf den Geschmack gekommen? Dann hör doch beim aktuellen Börsenradio Podcast mit Richard Dobetsberger hinein!

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.678,5 % seit 16.09.2012

EUR 25.687.724,33 Investiertes Kapital +7,3 % Performance (1 J)

24,1 % Volatilität (1 J) Ø Performance pro Jahr: +30,5 Prozent

Über 40 Prozent p.a.-Rendite seit Mitte 2017

Die Mitte Juli erhaltene Auszeichnung als „wikifolio der Woche“ dürfte das wikifolio Empfehlungen - Newsflow von Simon Weishar ( Szew) noch stärker in den Fokus der Anleger gerückt haben. Mit einer Performance von fast 750 Prozent oder mehr als 40 Prozent pro Jahr fällt das das Mitte 2017 gestartete Musterdepot aber auch so ins Auge. Dass eine solche Bilanz nicht ohne größere Kursschwankungen realisierbar ist, sollte klar sein. Der maximale Verlust seit Erstellung des wikifolios beträgt 62 Prozent und das Rendite/Risiko-Verhältnis liegt bei 0,7. Unter dem Strich stand auch hier im Juli ein neues Rekordhoch geschrieben. Inhaltlich agiert der Trader mit einem sehr kurzfristigen Anlagehorizont und handelt Aktien mit einem positiven Newsflow. Dabei können die Depotwerte auch mal Gewichtungen von über 50 Prozent erhalten, wie aktuell die Aktie von Cegedim.

Empfehlungen - Newsflow Szew DE000LS9LZX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +732,8 % seit 01.06.2017

EUR 396.376,67 Investiertes Kapital +47,4 % Performance (1 J)

31,9 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +41,3 Prozent