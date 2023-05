Bestseller-wikifolios im April

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ . Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Das wikifolio Carpe diem Aktientrading ist im Vergleich zu den beiden anderen Beststellern fast schon ein Urgestein am Markt. Seit dem Herbst 2014 leistet Dirk Middendorf ( carpediem7 ) hier gute Arbeit, wie das durchschnittliche Jahresplus von über 17 Prozent und der überschaubare Maximalverlust von 27 Prozent eindrucksvoll belegen. In Summe hat sich der Wert des nahe Allzeithoch notierenden Musterdepots vervierfacht. Das Ende 2015 emittierte wikifolio Zertifikat konnte bislang um rund 150 Prozent steigen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.