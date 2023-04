Bestseller-wikifolios im März

Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Qualitätsmerkmal „Bestseller" In der Auswahl sind alle wikifolios, die Ende des abgelaufenen Monats das Qualitätsmerkmal „Bestseller“ hatten.

Beliebte wikifolios im März waren...

wikifolio Performance seit Beginn investiertes Kapital (in Euro) Nordstern +439,7 % (seit 18.06.2015) 8.425.473 Spezialwerte +259,9 % (seit 22.01.2013) 3.362.519 Special Situations long/short +589,5 % (seit 09.11.2013) 2.333.204

Börsenprofi schlägt sogar den Nasdaq 100 um Längen

Jörn Remus ( Nordmann2015) handelt an der Börse mittlerweile seit fast 20 Jahren hauptberuflich auf eigene Rechnung. Dass er sich auf dem Börsenparkett sehr wohl fühlt und vor allem auch erfolgreich zu bewegen weiß, zeigt die Performance seines Mitte 2015 eröffneten wikifolios Nordstern. Hier investiert er zum einen in seiner Ansicht nach vielversprechende Wachstumsaktien, die von sogenannten Megatrends profitieren. Zum anderen versucht er sich aber auch immer wieder an kurzfristigen Spekulationen. Diese Kombination hat ihm bislang eine Wertsteigerung von 446 Prozent beschert. Im Jahresdurchschnitt entspricht das einem Zuwachs von über 24 Prozent. Diese an sich schon richtig starke Bilanz wird noch dadurch garniert, dass der maximale Verlust im gesamten Zeitraum nie höher als 30 Prozent war. Im laufenden Kalenderjahr liegt der Trader mit einem Plus von 13 Prozent gleichauf mit dem bislang so starken DAX. Den konnte er seit dem Start allerdings um Längen schlagen. Selbst der Nasdaq 100 reicht an die imposante Performance des Traders in den vergangenen Jahren nicht ansatzweise heran.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +435,4 % seit 18.06.2015

+3,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 8.389.924,23 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +24,3 Prozent

Zweistellige Renditen bei sehr geringen Drawdowns

Bei Thomas Dittmer ( tonipolster) und seinem wikifolio Spezialwerte sieht das beim Vergleich mit dem DAX sehr ähnlich aus. Die Wertentwicklung seit Anfang 2013 beträgt hier zwar „nur“ 260 Prozent oder gut 13 Prozent pro Jahr, dafür fällt der Maximalverlust mit weniger als 20 Prozent aber noch mal deutlich geringer aus. Der Trader, der sich bei seinen Kommentaren meist auf einen monatlichen Rückblick beschränkt, fokussiert sich bei diesem Musterdepot vorrangig auf deutsche Nebenwerte, die aufgrund von Spezialsituationen unterhalb ihres inneren Wertes notieren. Der größte Depotwert ist mit der Österreichischen Post aktuell jedoch ein Titel aus dem Nachbarland. SAP als Nummer zwei passt mit Blick auf die Unternehmensgröße ebenfalls nicht so ganz in das Muster, wobei solche „Ausnahmen“ in der Handelsidee explizit erwähnt werden. Unterm Strich zählt für die meisten Investoren aber wahrscheinlich ohnehin nur der Erfolg des Traders, der sich bislang wahrlich sehen lassen kann. Auch im laufenden Jahr gelang mit einem Zuwachs von 7 Prozent ein erfolgreicher Start.

Spezialwerte tonipolster DE000LS9BNL3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +256,2 % seit 22.01.2013

+4,0 % 1 Jahr 0,41 × Risiko-Faktor

EUR 3.336.385,14 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +13,4 Prozent

Neues Allzeithoch dank erfolgreicher Sondersituationen

Dasselbe gilt für das wikifolio Special Situations long/short, das seit Ende 2013 von Christian Scheid ( Scheid) betreut wird. Der Finanzjournalist hält nicht selten einen relativ hohen Cashanteil und spekuliert mit dem restlichen Kapital auf möglichst schnelle und/oder nachhaltige Kursbewegungen. Bei der Aktienauswahl achtet er vor allem auf klar definierte „Sondersituationen“, zu denen zum Beispiel mögliche Übernahmen, Sonderdividenden, Indexaufnahmen oder anstehende Neubewertungen zählen. Dieser Ansatz hat ihm bislang eine jährliche Durchschnittsperformance von 23 Prozent gebracht, was in Summe ein Plus von fast 600 Prozent bedeutet. Die Kursschwankungen waren hier allerdings etwas höher, wie der maximale Verlust von rund 45 Prozent belegt. Seit dem Jahreswechsel gelang ein Plus von gut 5 Prozent, wodurch das Musterdepot auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +598,5 % seit 09.11.2013

+6,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.368.068,98 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +22,9 Prozent